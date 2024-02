Weimar. Eine 43-jährige Radfahrerin wollte in Weimar einem Fußgänger ausweichen. Dabei stürzte sie und zog sich schwere Verletzungen zu.

In der Dunkelheit übersah am Donnerstagabend eine 43-jährige Radfahrerin einen Fußgänger am Fahrbahnrand. Beide waren auf der Belvederer Allee vom Schloss in Richtung Stadt unterwegs, teilte die Polizei mit. Als die Radlerin den Fußgänger viel zu spät wahrnahm, versuchte sie noch, ihm auszuweichen. Hierbei stürzte sie. Mit Kopfverletzungen musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden.

red