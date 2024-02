Vippachedelhausen. Der Landschaftspflegeverband Mittelthüringen sucht noch Freiwillige, um bis Ende März in der Region die inzwischen seltenen Hühnervögel zu zählen.

Das Rebhuhn, das auf offenen Agrarflächen als sogenannter Kulturfolger des Menschen lebt, zählte lange Zeit zu den am häufigsten auf und an mitteleuropäischen Äckern vorkommenden Vögeln. Inzwischen gilt es als jene Agrarvogel-Art, die in den vergangenen Jahrzehnten den drastischsten Bestandseinbruch verkraften musste. Seit 1980 ging die Zahl dieser Hühnervögel deutschlandweit um etwa 85 Prozent zurück.