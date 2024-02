Liebstedt. Bis heute wirkt der ehemalige Lehrer mit Enthusiasmus in den von ihm gegründeten Gruppen Lindenberger Blasmusik und Vielharmoniker mit.

„Georg Franke hat als Lehrer hunderte Kinder mit dem Musikvirus infiziert“, erzählt seine frühere Kollegin Evelin Butzkies. Anfang der 1970er Jahre hat Franke in Pfiffelbach die Stelle als Musiklehrer angetreten. Er baute nicht nur das Schulorchester auf, aus dessen Mitgliedern später die Gruppe Vielharmoniker entstand, sondern übernahm auch den Volkschor in Liebstedt und gründete die Lindenberger Blasmusik. Ohne ihn wäre die Region heute kulturell nicht so gut aufgestellt. Am 26. Februar wird Franke 90 Jahre alt.