Alte Musik, Bildende Kunst und Informatives aus Bad Berka und Umgebung hat das Weimarer Land in den kommenden Tagen zu bieten.

Direkter Anschluss an den Ilmtal-Radweg

Über den lange diskutierten Status des Ortsteils im Flächennutzungsplan der Kurstadt und die erhoffte direkte Anbindung der Ortslage an den Ilmtal-Radweg will Bad Berkas Stadtverwaltung zur jährlichen Einwohnerversammlung im kleinen München sprechen. Zur öffentlichen Runde öffnet sich am Dienstag, 27. Februar, um 18 Uhr der Henriettenhof. Auch zu anderen wichtigen Stadtangelegenheiten will Bürgermeister Michael Jahn (CDU) informieren. Wie schon in Bad Berka selbst und in Tannroda nutzt die neue Ehrenamtsagentur Südkreis Weimarer Land die Versammlung in München, um sich vorzustellen. Und schließlich bekommen auch die Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Nauendorf empfängt die Thüringer Bachwochen

Unter dem Titel „#20für20“ haben die Thüringer Bachwochen im 20. Jahr ihres Bestehens insbesondere im ländlichen Raum nach 20 besonderen Spielorten für einen Festival-Ableger gesucht. Am kommenden Samstag gastieren sie in Nauendorf bei Kranichfeld. Im Saal des Restaurants „Kasatschok“ ist dann um 11 Uhr die in Weimar lebende Gitarristin Anne Haasch bei freiem Eintritt zu hören. Die Künstlerin hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als gefragte Solistin, Kammermusikerin und Pädagogin gemacht. Ihr Studium der klassischen Gitarre zog sie von Mecklenburg nach Weimar in die renommierte Klasse von Thomas Müller-Pering an die Liszt-Hochschule.

Felix Martin Furtwängler stellt in Kranichfeld aus

Eine für die Region sehr besondere Ausstellung wird am Samstag, 2. März, um 17 Uhr im Kranichfelder Baumbachhaus eröffnet. Felix Martin Furtwängler, ein wichtiger Maler der Gegenwart und der vielleicht bedeutendste deutsche Buchkünstler, hält – so auch der Titel der Schau – „Einkehr im Baumbachhaus“. Der in Berlin und im Allgäu lebende Künstler zeigt hier Malerbücher und Grafiken. Es gehört zu seinem Konzept, Literatur und Malerei miteinander zu verbinden. Dabei verwendet er vielfältige grafische Techniken mit der Tendenz, die Grafik der Malerei anzunähern. Bei der Vernissage wird Felix Martin Furtwängler in Kranichfeld zu Gast sein.

Stadtbibliothek wegen Schulung geschlossen

Auf einen einmaligen, zusätzlichen Schließtag müssen sich Nutzer der Stadtbibliothek Bad Berka einstellen. Wegen einer ganztägigen Weiterbildung der Beschäftigten kann die Bücherei im Zeughaus am nächsten Montag, 4. März, kein Publikum empfangen.

