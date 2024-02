Weimar. Im Rahmen des Professorinnenprogramms 2030 wurde die Bauhaus-Universität Weimar mit dem Prädikat „Gleichstellungsstarke Hochschule“ ausgezeichnet.

Die Bauhaus-Universität ist eine von 22 deutschen Hochschulen, die das Prädikat „Gleichstellungsstarke Hochschule“ erhalten hat. Darüber entschied bereits vergangene Woche ein unabhängiges Begutachtungsgremium. Im selben Zuge konnte sich die Weimarer Universität auch mit ihrem Antrag zum Professorinnenprogramm 2030 des Bundes und der Länder in der ersten Ausschreibungsrunde durchsetzen. Ziel dieses Förderprogramms ist es unter anderem, die Anzahl der Professorinnen in Richtung Parität zu erhöhen sowie die Gleichstellung von Frauen und Männern an den Hochschulen strukturell noch stärker zu verankern. Die Bauhaus-Universität ist damit eine von 92 deutschen Hochschulen, die für ihre gleichstellungspolitischen Zielen und Maßnahmen ausgezeichnet wurden. Sie nahm bereits zum vierten Mal erfolgreich an dem Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung teil.