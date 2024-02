Bad Berka. In ihrer gemeinsamen Jahreshauptversammlung konnten die Feuerwehren von Bad Berka und den Ortsteilen sich vor allem über einen ungewöhnlich starken personellen Zuwachs freuen.

Die Floriansjünger hatten ihre große Garage freigeräumt, aber es blieben trotzdem nicht viele Sitzplätze frei: Die gemeinsame Jahreshauptversammlung der Feuerwehren von Bad Berka und seinen Ortsteilen sorgte am Samstag für Hochbetrieb am und im Gerätehaus an der Kellnersbergstraße der Kurstadt. Im Mittelpunkt stand eine ganz besondere Zahl: Nicht weniger als elf neue Mitglieder wurden in die Einsatzabteilungen von Bad Berka, Tannroda, Schoppendorf und Gutendorf aufgenommen, und davon kommt nur Lea-Sophie Ziegler aus der Jugendfeuerwehr – alle anderen sind interessierte Quereinsteiger, die ihre Begeisterung für den Feuerwehrdienst als Erwachsene entdeckten.