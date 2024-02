Mellingen. Der Mellinger Siegfried Heyer beteiligt sich in dieser Woche mit seinen Nahkauf-Standorten an einer bundesweiten Nistkästen-Aktion.

Gar nicht so einfach, einer Meisen- oder Spatzenfamilie ein Zuhause zu schenken: Der Nistkasten muss so befestigt werden, dass keine Katze herankommt. Er sollte vor zuviel Sonneneinstrahlung geschützt werden, die unverschattete Südseite eines Hauses ist somit nicht geeignet. „Sonst wird es zu heiß für die Jungvögel, und sie gehen entweder ein oder versuchen zu flüchten und flattern viel zu früh ins Freie“, erklärte Astrid Lerch am Dienstagvormittag zwei Gruppen von Kindergarten-Knirpsen und Grundschülern in Mellingen. Die Aktivistin aus dem Regionalverband Weimar/Apolda des Naturschutzbundes (Nabu) war zur fachlichen Unterstützung der Aktion „Wir schenken Garten-Vögeln ein Zuhause!“ vor Ort, welche die Nahkauf-Märkte in ganz Deutschland aktuell in Kooperation mit dem Nabu organisieren.