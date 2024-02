Apolda. Grogor Heidbrink ist der Superintendent des Kirchenkreises Apolda-Buttstädt. Nun plant er seinen Abschied.

In wenigen Monaten wird er aus Apolda weg sein. Der Superintendent des Kirchenkreises Apolda-Buttstädt, Gregor Heidbrink, strebt nämlich neue berufliche Herausforderungen an. Und zwar in Leipzig, wo er ab Juli 2024 die Aufgabe eines Theologischen Vorstandes der Diakonie übernehmen soll. Voraussichtlich Ende Mai dieses Jahres nimmt er hier also von seinen Aufgaben im und für den Kirchenkreis Abschied. Immerhin rund 14.000 Kirchenmitglieder gehören dazu.