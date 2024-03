Zum Abschluss des Strick- und Textilworkshops in Apolda wurden am Abend des 9. März 2024 im Hotel am Schloß in Apolda 13 Kollektionen von Studierenden gezeigt, die diese innerhalb einer Woche in Apoldaer und Bad Sulzaer Textilunternehmen angefertigt hatten. Am Strickworkshop, der Teil des Apolda European Design Award 2026 ist, nahmen deutsche Studierende und solche aus europäischen Hochschulen teil. © Dirk Lorenz-Bauer | Dirk Lorenz-Bauer