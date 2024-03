Weimar. Die Polizei musste einen Streit nach einer sexuellen Dienstleistung schlichten und ein Sportler vermisst sein E-Bike. Diese und weitere Meldungen aus Weimar:

Uneinigkeit nach sexueller Dienstleistung

Der Streit eines mutmaßlichen Freiers und seiner Auserwählten brachte am Montagmittag die Polizei in Weimar auf den Plan. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, stritten sich der 25-Jährige und die 41-Jährige in der Innenstadt. Offenbar war der Mann unzufrieden mit der Leistung der Dame und forderte einen Teil seines Geldes zurück. Damit war die 41-Jährige allerdings nicht einverstanden, woraufhin der Mann eine Musikbox von ihr an sich nahm.

Die Polizei konnte die Situation klären, so dass der Mann die Musikbox zurückgab und er im Gegenzug 50 Euro Rabatt erhielt. Eine Anzeige wegen Diebstahls erwartet ihn dennoch.

E-Bike geklaut

Einem 44 Jahre alten Mann wurde das E-Bike vor einer Turnhalle in Weimar-Nord gestohlen. Laut Polizei war das Zweirad an einem dortigen Ständer angeschlossen. Es habe einen Wert von etwa 1200 Euro.

Trickbetrüger machen Beute

Um 900 Euro ist eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Weimar von Trickbetrügern gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten die unbekannten Täter per Telefon Codes von Apple-Pay-Gutscheinen unter einem Vorwand abgefragt. Der Anrufer habe sich als Mitarbeiter einer Servicezentrale für elektronische Zahlgeräte ausgegeben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red