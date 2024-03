Weimar. Am späten Mittwochabend ist es in Weimar zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.

Kurz vor Mitternacht wurden Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Mitte zu einem Wohnungsbrand in die Trierer Straße in Weimar alarmiert. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey

Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang aus einer Wohnung im Dachgeschoss bereits dichter Rauch. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey

Kurze Zeit später schlugen meterhohe Flammen aus einem Fenster. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey