Weimar. Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall verletzt worden. Außerdem hatte ein Mann sein Auto nicht gegen wegrollen gesichert - eine Wand wurde zudem zum Bremsklotz. Diese und weitere Meldungen.

Randalierer treten Spiegel ab

Randalierer haben in der Nacht zu Mittwoch mindestens drei Autos in der Marstallstraße beschädigt. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, wurde den Fahrzeugen mutwillig die Außenspiegel abgetreten oder die Scheibenwischer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, Hinweise auf der oder die Täter gebe es nicht.

15-jährige Radfahrerin kollidiert mit Van

Eine 15 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall an der Kreuzung Schuberstraße/Richard-Wagner-Straße verletzt worden und musste ins Krankenhaus. Das Mädchen hatte an der Kreuzung einen von rechts kommenden Van übersehen, schreibt die Polizei. Auch die Gefahrenbremsung beider Verkehrsteilnehmer habe den Zusammenprall nicht mehr verhindert.

Auto macht sich selbstständig und fährt gegen Hauswand

Der Pickup-Truck eines 61-Jährigen hat sich am Mittwoch in der Sohnstedter Ringstraße selbstständig gemacht und ist gegen eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei schreibt, hatte der Mann sein Auto offenbar nicht richtig gesichert. Erst überrollte er einen Blumentopf, dann krachte es gegen die Hauswand. Der Abschleppdienst musste den Truck bergen. Auch die Hauswand sei erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden mindestens fünfstellig ein. Verletzt wurde niemand.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red