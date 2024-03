Weimar. Ostermarkt erzwingt Ortswechsel für die sonntägliche Veranstaltung.

Zur 112. Kundgebung „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ ruft die gleichnamige Weimarer Initiative an diesem Sonntag, dem 24. März. Wegen des Ostermarktes in der Innenstadt findet die Veranstaltung ab 15 Uhr nicht wie gewohnt vor dem DNT, sondern auf dem Goetheplatz statt. Angekündigt sind eine Ausstellung, ein Kulturprogramm und die Möglichkeit, für die Opfer des russischen Angriffskrieges zu spenden, kündigte die Initiative an.

red