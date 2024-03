Weimar. Ein Lkw beschädigte eine Tankstelle und floh anschließend von der Unfallstelle. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Weimar und Umgebung.

Am Sonntag kam es auf dem Gelände einer Tankstelle zu einer Sachbeschädigung mit anschließender Fahrerflucht. Wie die Polizei mitteilte, rangierte eine unbekannte Person an einer Tankstelle in Umpferstedt und beschädigte dabei einen SB-Staubsauger.

Anschließend entfernte sich die Person vom Ort des Geschehens. Die Polizei gab bekannt, dass mithilfe der Auswertung von Videoaufzeichnungen ein Lkw als Unfallverursacher identifiziert werden konnte. Da es sich um ein Fahrzeug einer Autovermietung handelte, dauern die Ermittlungen weiter an. Es entstand ein Sachschaden von 3500 Euro.

Unbekannte brechen Garage auf

In der vergangenen Woche verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Garage in der Florian-Geyer-Straße in Weimar. Laut Polizeiinformationen wurde das Garagentor gewaltsam geöffnet. Die Diebe entwendeten anschließend drei Kisten mit diversen Werkzeugen.

Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Wert des Beuteguts wird auf circa 850 Euro geschätzt.

Fahrräder und Zubehör entwendet

Am Sonntag kam es in der Weimarer Falkstraße zu einem weiteren Einbruch in eine Garage. Wie die Polizei informierte, entwendeten der oder die Täter zwei Mountainbikes, zwei Fahrradhelme, einen Akkuschrauber sowie einen Sattel eines E-Bikes.

In diesem Fall beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 2000 Euro.

Kellerabteil aufgebrochen

Am Wochenende kam es in einem Wohnhaus in der Kulmannstraße in Weimar zu einem Einbruch in einen Keller. Die Polizei geht davon aus, dass unbekannte Personen die Hauseingangstür aufhebelten und sich anschließend in den Keller begaben, wo sie ein Vorhängeschloss eines Kellerabteils entfernten.

Dort befand sich ein Mountainbike in den Farben grün und orange im Wert von 1250 Euro.

