Weimar. Psychologe und Podcaster Leon Windscheid kommt nach Weimar und erklärt, wie man aufhört, toxisch positiv zu sein.

Der Tourtitel „Gute Gefühle“ steht nicht für gute Laune. Unsere Welt sei toxisch positiv, meint Psychologe und Podcaster Leon Windscheid. Was er damit meint und wie man sich davon frei macht, zeigt er am 12. April in der Weimarhalle.

