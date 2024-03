Zottelstedt. Auch mieses Wetter kann die Bürger eines Ortsteiles von Apolda nicht davon abhalten, ihr Dorf vor dem Osterfest auf Vordermann zu bringen.

Die Bewohner von Zottelstedt sind nicht aus Pappe. Das haben 15 Menschen des Apoldaer Ortsteiles gezeigt, indem sie sich trotz Regen, Wind und widriger Temperaturen am vergangenen Samstag getroffen und den Frühjahrsputz erledigt haben. Als das Foto entstand, lachte dann sogar die Sonne. Damit ist der Ort nun schick für das Osterfeuer am Samstag, 30. März. Mit dabei waren Ortsteilbürgermeister und Ortsteilrat, aber auch Bürgermeisterkandidat Olaf Müller (CDU). Letzterer spendierte den Teilnehmern nach getaner Arbeit das obligatorische Bier. Ortsteilbürgermeister René Wittig (Freie Wähler) zeigte sich begeistert vom Durchhaltevermögen seiner Mithelfenden. Er selbst will zukünftig ebenfalls weiter im Ort wirken und sich zur Wiederwahl stellen.