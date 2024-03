Weimar. Thomas Steinfeld stellt in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek sein neues Goethe-Porträt vor.

Thomas Steinfeld stellt am Mittwoch, 27. März, 18 Uhr, im Bücherkubus der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek sein neues Buch „Goethe. Porträt eines Lebens, Bild einer Zeit“ vor. Im Gespräch mit Michael Knoche geht es um die Biografie, die den Weimarer Nationaldichter neu erzählt – als einen Menschen, in dessen Leben und Werk sich die Umbrüche jener Zeit auf einzigartige Weise spiegeln: beginnend mit der Kindheit in Frankfurt und den Studienjahren in Leipzig und Straßburg über die Phase des poetischen Aufbruchs bis hin zum „Faust“, zur „Farbenlehre“ und zum „West-östlichen Divan“.

Vier Jahre nach seinem Buch „Italien. Porträt eines fremden Landes“ (2020) legt Steinfeld ein weiteres Porträt vor, das Goethe in den vertrauten Rollen des Dichters, Theatermachers oder Reisenden auftreten lässt, aber auch in den weniger bekannten Rollen des Politikers, Kriegsbeobachters und Naturforschers. Darin zeichnet Steinfeld das Bild eines Intellektuellen, der nichts schreiben konnte, ohne zugleich das Gegenteil zu denken; eines Konservativen, der sich stets auf der Höhe der Zeit befand.

Der Abend ist Teil der Reihe „Lesen! Buchvorstellungen in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek“ und kostet Zuhörer keinen Eintritt.

red