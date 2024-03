Weimar. Behinderungen am Stadtring und am Hauptbahnhof

Auf zwei Baustellen hat die Stadt hingewiesen: An der Kreuzung Schwanseestraße/Stadtring wird der Verkehr bis voraussichtlich 19. April in alle Richtungen mit einer Baustellen-Ampel geregelt. Hier wird an einem Telekom-Schacht gearbeitet. In der Schopenhauerstraße werde bis 5. April im höher gelegenen Teil der Straße ein Hausanschluss abgetrennt. Der Bereich sei voll gesperrt, aber aus beiden Richtungen als Sackgasse für Anlieger offen.

red