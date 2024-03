Weimar. Für junge Museumsgäste sowie Erwachsene gibt es in den Osterferien Veranstaltungen im Bertuchhaus.

In den Osterferien gibt das Stadtmuseum Weimar jungen Museumsgästen seltene Einblicke. Am Dienstag, 26. März, und Freitag, 5. April, heißt es „Türen auf!“. Von 10 bis 12 Uhr öffnen sich die Schranktüren im Bertuchhaus. Dabei kann gestöbert und überlegt werden, wofür man die Objekte früher benötigte. Außerdem können winzige Notizbücher hergestellt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht nötig. Erwachsene Besucherinnen und Besucher erhalten bei einer Führung am Dienstag, 2. April, um 11 Uhr tiefergehende Einblicke in die Sonderausstellung „Mit Gott und Goethe. Großherzogin Sophie zum 200. Geburtstag“, die das Leben der Monarchin kritisch würdigt.

