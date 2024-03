Weimar. In der ersten Osterferienwoche gibt es jeden Nachmittag ein märchenhaftes Mitmachtheater. Am Abend ist Schauspiel für Erwachsene zu sehen.

Ferien zu haben bedeutet auch, mehr Zeit um ins Theater zu gehen. Deshalb zeigt das Galli-Theater in der ersten Osterferienwoche täglich um 16 Uhr einen Märchenklassiker. Junge Schauspielfans und ihre Familien erwartet ein Mitmachtheater. Nachdem am Montagnachmittag „Dornröschen“ auf dem Programm stand, geht es am Dienstag mit „Der Wolf und die sieben Geißlein“ weiter. Am Mittwoch läuft „Rumpelstilzchen“, am Donnerstag „Das tapfere Schneiderlein“ und am Freitag „Der Froschkönig“ auf der Bühne des Galli-Theaters. Für das erwachsene Publikum wird zudem am Dienstagabend, „Froschkönig für Erwachsene“ gespielt, am Mittwoch „Der letzte Held“ und Donnerstag „Die sieben Typen Show“ – jeweils 20 Uhr.

red