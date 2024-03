Weimar. Die Bewerbungsphase für die Meisterkurse im Spätsommer hat begonnen. Es werden rund 100 Teilnehmende erwartet.

Bereits zum 64. Mal kommen im Sommer renommierte Musikerinnen und Musiker für die Weimar Master Classes an die Musikhochschule. Wer bei den Meisterkursen vom 20. Juli bis 3. August dabei sein will, kann sich jetzt bewerben. Der Anmeldezeitraum endet am 15. Mai. Bewerben kann sich, wer zwischen 18 und 35 Jahre alt ist. Insgesamt neun Gastdozierende unterrichten. Nach einer Vorauswahl werden zu den Kursen rund 100 Teilnehmende erwartet.

Das Fach Violine unterrichtet erstmals die aus Montreal stammende Geigerin Lucie Robert, die seit 1988 an der Manhattan School of Music lehrt. Im zweiten Geigenkurs gibt es ein Wiedersehen mit der US-amerikanischen Künstlerin Nora Chastain. Nils Mönkemeyer kehrt für einen Viola-Kurs zurück. Komplettiert wird das Angebot bei den Streichinstrumenten mit einem Cellokurs von Troels Svane, der bereits als 18-Jähriger stellvertretender Solocellist in Kopenhagen wurde.

Jenaer Philharmonie spielt mit Solisten

Oboe unterrichtet Stefan Schilli, Professor am Mozarteum in Salzburg. Akkordeonist Luka Juhart gibt einen Kurs in der Fächerkombination „Improvisation-Komposition-Akkordeon“, Klarinettist Uroš Rojko in „Improvisation-Komposition-Klarinette“. Beides ist offen für Solisten und Ensembles. Neben klassischem Unterricht gibt es auch Improvisationsstunden und ein Experimentallabor. Für Klavierkurse werden der amerikanische Pianist Jeffrey Cohen und die britische Künstlerin Norma Fischer erwartet. Außerdem kommt das Orchesterstudio mit der Jenaer Philharmonie hinzu, mit dem ausgewählte Kursteilnehmende spielen können.

Infos und Bewerbung unter hfm-weimar.de/weimar-master-classes

red