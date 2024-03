Weimar. Semistationäre Einrichtung ertappt Raser am Firmen- und Uni-Gebäude

Ein teures Osterei können sich all jene legen, die vor Ostern am Ende der Schwanseestraße stadtauswärts zu schnell fahren. Der städtische Ordnungsdienst habe in dieser Woche den Bereich am Firmen- und Uni-Gebäude (ehemals Coca-Cola) als Standort für die semistationäre Einrichtung auserkoren, teilte die Verwaltung mit. Dort sind maximal 50 km/h erlaubt. Wie immer könne der sogenannte Panzerblitzer bei Bedarf sofort den Einsatzort wechseln.

red