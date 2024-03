Großromstedt. Kurz vor dem Osterwochenende ist wieder Backtag in Großromstedt. Es gibt Brot, Brötchen Wursthuller und andere Leckereien.

Wenn es im „Alten Backhaus“ wohlig warm ist und der Geruch von Holzfeuer und Hefe durch das Dorf zieht, dann ist klar: Es ist wieder Backtag in Großromstedt – und so an diesem Karfreitag, 29. März, wenn der traditionelle Holzbackofen durch Bäckermeister Gerald Kaßner und sein Team angeheizt wird. Ab 7.30 Uhr stehen wieder Brot, Brötchen, Wursthuller und andere Leckereien zum Verkauf, aber nur solange der Vorrat reicht.

red