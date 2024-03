Weimar. Bachchor und Ensemble Hofmusik Weimar intonieren eins der beliebtesten Chorwerke.

Genau 300 Jahre nach ihrer Uraufführung erklingt Bachs Johannispassion am Karfreitag in der Herderkirche. Eines der meistaufgeführten Chorwerke wird am 29. März um 18 Uhr vom Bachchor Weimar intoniert. Begleitet wird er vom Ensemble Hofmusik Weimar. Die Solopartien übernehmen Anna Kellnhofer (Sopran), Franz Vitzthum (Altus), Stephan Scherpe (Tenor), Markus Flaig (Bass, Christusworte), Manfred Bittner (Bass, Arien). Die Leitung hat Johannes Kleinjung.

Bach vertonte 1724 die Passionsgeschichte nach Johannes mit Chorälen und frei hinzugedichteten Texten. Jesus ist darin nicht der leidende Mensch, sondern durch das ganze Geschehen hinweg ein strahlender König. So folgt am Ende des Werkes auf den Trauergesang „Ruhet wohl, ihr heiligen Gebeine“ noch der berühmte Schlusschoral „Ach Herr, lass dein lieb Engelein“, der einen schon fast österlichen Ausblick schenkt – Anders als in der Matthäuspassion, deren Handlungsstrang durch viele Arien unterbrochen wird, steht in der Johannespassion die Dramaturgie der Bibelerzählung und eine Vielzahl von Chornummern im Vordergrund.

Tickets für 28 Euro, ermäßigt 22 Euro, gibt es im Kirchenladen am Herderplatz, an der Abendkasse und unter musik-herderkirche.de.

red