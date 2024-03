Weimar. Der Kelly-Bruder will 2025 in der Weimarhalle auftreten. Der Vorverkauf startet bereits diese Woche.

2018 stand er noch im Mon Ami auf der Bühne. Seine „Celebrate Tour“ führt Jimmy Kelly 2025 wieder nach Weimar. Am 21. März will er mit seinem Street Orchestra in der Weimarhalle auftreten. Der Vorverkauf startet bereits Donnerstag.

red