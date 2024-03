Weimar. Die Oper „I Capuleti e i Montecchi – Romeo und Julia“ läuft vorerst ein letztes Mal am Nationaltheater in Weimar. Für diese Vorstellungen an Ostern gibt es noch Karten.

Zum letzten Mal hebt sich am Karfreitag, 29. März, 18 Uhr, im Großen Haus des DNT der Vorhang für Vincenzo Bellinis „I Capuleti e i Montecchi – Romeo und Julia“. In der Belcanto-Oper ist die berühmte Familienfehde in einen Bürgerkrieg ausgeartet, der die Liebenden so auf noch tragischere Weise ins Verderben stürzt. Zum Musiktheater auf Italienisch gibt es deutsche Untertitel. Für die letzte Vorstellung sind noch Karten erhältlich.

Über Ostern laufen außerdem „Black Bird“ (Karfreitag, Studiobühne), „Die Leiden des jungen Werthers“ (Samstag, Großes Haus), „La Cenerentola“ (Sonntag, Großes Haus), „Die Jahre“ (Sonntag, Redoute, ausverkauft) und „Das Ballhaus“ (Montag, Großes Haus).

red