Zum 200. Geburtstag der Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach, Königliche Prinzessin der Niederlande (geb. 8. April 1824 in Den Haag, gest. 23. März 1897 in Weimar), erinnert eine exklusive Sonderprägung an die herausragende Persönlichkeit. © Funke Medien Thüringen | Susanne Seide