Weimar. Barockmusik, Künstlerkino und Kabarett sind in den nächsten Tagen ebenso sehenwert wie eine Führung in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek.

Literaturschätze mit Brandspuren

Die Folgen des verheerenden Feuers vor 20 Jahren sind in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek beseitigt, viele Bücher zeigen jedoch noch Brandspuren. Aus nächster Nähe einen Blick darauf werfen, können Gäste einer öffentlichen Tour, die dienstags und donnerstags um 15 Uhr in der Bibliothek startet. Mitarbeitende der Klassik-Stiftung Weimar erläutern kulturhistorische Hintergründe und Strategien zum Erhalt des Kulturguts. Die nächste Tour startet am Donnerstag, 28. März.

Saisonbeginn im Kirms-Krakow-Haus

Am Karfreitag beginnt die neue Saison im Kirms-Krakow-Haus. Ab 29. März ist eins der ältesten Wohnhäuser Weimars wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Zu sehen sind die historischen Wohnräume der Familie Kirms und die Sonderausstellung „Smoke. Gesellschaft im Blauen Dunst“. Zahlreiche Veranstaltungen locken bis zum Herbst in das Kleinod mitten in Weimar. Los geht es bereits am Ostersamstag mit einem kleinen Aurikel- und Frühjahrsmarkt in Hof und Garten des Hauses von 10 bis 16 Uhr. Um 11 und 14 Uhr können Gäste an der Kostümführung „Biedermeier, Blütenzauber und Blumisten“ teilnehmen. Um 16 und 19.30 Uhr lädt das Weimarer Kabarett ein zu Sondervorstellungen des neuen Programms „Bauhaus sucht Frau“ im Dachgeschoss des Hinterhauses. Während der ganzen Saison gibt es freitags 16 Uhr und samstags 11 Uhr öffentliche Führungen. Tickets gibt es über das Café Lieblingsgarten unter Telefon: 03643/2176310 oder die Tourist-Information Weimar.

Barocke Musik für den Zink

Das belgische Ensemble „InAlto“ bringt am Ostersonntag, 19.30 Uhr, Vokal- und Instrumentalmusik des Barocks in die Herderkirche. Im Mittelpunkt des Programms „Passagen“ steht das historische Blasinstrument Zink. Es erklingen selten zu hörende Werke von Scheidt und Ahle sowie bekanntere Motetten von Bach. Leben und Tod sollen sich in einzigartigen Klangbildern widerspiegeln.

Künstler-Kino im Forum Seebach

Das Forum Seebach wird am Dienstag, 2. April, zum Kino. Um 15.30 Uhr läuft „Claude Monet – Im Licht des Augenblicks“ über den Impressionisten, der auf einzigartige Weise die Natur in seinen Bildern einfing. Der Eintritt ist frei, Spenden jedoch willkommen.

red