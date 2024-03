Weimar. Auf der Studiobühne in Weimar fällt eine Vorstellung aus.

Das Deutsche Nationaltheater Weimar gibt am Karfreitag eine kurzfristige Spielplanänderung bekannt. So fällt die für Ostermontag, 1. April, um 20 Uhr angekündigte Vorstellung „Wer hat meinen Vater umgebracht“ von Édouard Louis aus. Stattgefunden hätte das Stück in der Studiobühne des Deutschen Nationaltheaters. Wie es aus dem Theater weiter heißt, können bereits erworbene Karten an der Theaterkasse zurückgegeben oder umgetauscht werden.

red