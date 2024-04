Apolda. Ein Mopedfahrer ist in Apolda vor der Polizei geflüchtet. So beschreibt ihn die Polizei.

Die Polizei wollte bereits am Donnerstag kurz nach 23 Uhr in Apolda in der Stegmannstraße einen Mopedfahrer kontrollieren. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatte der Mann augenscheinlich keinen gültigen Versicherungsschutz.

Als die Polizei den Fahrer anhalten und kontrollieren wollte, beschleunigte der Mopedfahrer erheblich und fuhr rücksichtslos durch das Stadtgebiet in Apolda. Auch ein Fußgänger in der Hanfstraße wurde durch den Mopedfahrer leicht angefahren. Er wurde dabei leicht verletzt.

Der Mopedfahrer konnte flüchten. Bisher ist folgendes zum Fahrer bekannt:

ca. 180 - 185 cm groß

schlanke Statur

blaue Jeans

schwarzer Pullover

schwarzer Helm mit weißen Applikationen

schwarzer Mopedroller

Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt bitte an die Polizei Apolda unter 03644/5410.

red