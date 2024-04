Weimar. Feierlichkeiten beginnen in dieser Woche im Hauptgebäude der Bauhaus-Universität mit Podium und Schaufenster.

In diesem Jahr feiert das Institut für Europäische Urbanistik (IfEU) an der Fakultät Architektur und Urbanistik der Bauhaus-Universität Weimar sein 20-jähriges Bestehen. Das Institut widmet sich aktuellen Fragen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung. Unter der gemeinsamen Leitidee, einen Beitrag zur räumlichen und ökologischen Gerechtigkeit zu leisten, forschen und arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen in den Bereichen sozial-ökologische Transformation, gesellschaftliche Teilhabe und Heritage (städtisches Erbe) zusammen und entwickeln gemeinsame Lehr- und Forschungsprojekte.

Internationale Ausrichtung ist wesentlicher Faktor

„Da die gesellschaftlichen Herausforderungen global sind, ist die internationale Ausrichtung des Institutes wesentlich“, heißt es in einer Pressemitteilung zum 20-jährigen Bestehen. Am Institut würden sich neun Professuren und Juniorprofessuren mit Fragen der Stadt- und Raumentwicklung, des Städtebaus sowie des städtischen und ländlichen Lebens mit Schwerpunkt – allerdings nicht ausschließlich – auf europäischen Regionen befassen.

Interessierte können sich ins Programm einbringen

Im Jubiläumsjahr soll sich das Institut mit seinem Profil und seiner Zukunft auseinandersetzen, betonen die beiden Direktorinnen des Instituts für Europäische Urbanistik, Daniela Zupan und Sigrun Langner. Zum Beispiel werde in einer Gesprächsreihe der Begriff „Europäische Urbanistik“ als Bezugsrahmen hinterfragt. Das Jubiläumsprogramm werde von einer statusübergreifenden Lenkungsgruppe kuratiert, die den Rahmen setze und den Prozess begleite. Interessierte hat das Institut ausdrücklich dazu eingeladen, sich in das Jubiläumsprogramm einzubringen und an den Veranstaltungen teilzunehmen. „Dorothee Rummel und Grischa Bertram als Mitglieder der Lenkungsgruppe freuen sich besonders auf partizipative und barrierearme Veranstaltungsformate“, heißt es weiter in der Presseinformation.

Podiumsdiskussion eröffnet die „Geburtstagsfeier“

Die Feierlichkeiten beginnen am Donnerstag, dem 11. April, ab 13.30 Uhr im Hauptgebäude (Oberlichtsaal) der Bauhaus-Universität Weimar in der Geschwister-Scholl-Straße. Geplant ist dabei den Angaben zufolge eine Podiumsdiskussion zum Begriff „Europäische Urbanistik“, die auch einen Blick zurück auf die vergangenen Jahre wirft. Es folgt die Vernissage des IfEU-Schaufensters mit Projekten aus Forschung und Lehre sowie einer Werkschau studentischer Projekte der Urbanistik. Das Schaufenster werde um 15 Uhr im Foyer des Hauptgebäudes eröffnet. Angeboten würden ferner Dialoge mit den Professorinnen und Professoren sowie Tischgespräche mit Studierenden.

red