Weimar. Am 23. April beginnt das Literaturfestival Lesarten in Weimar. Das sind die Termine der ersten Woche.

Bereits am Dienstag, 23. April, beginnt das Literaturfestival Lesarten in Weimar. Den Auftakt macht am internationalen Tag des Buches der Journalist und Autor Martin Debes, der um 19.30 Uhr im Mon Ami aus seinem aktuellen Buch „Deutschland der Extreme – Wie Thüringen die Demokratie herausfordert“ liest. Mit Boris Lochthofen spricht er über den Freistaat, der schon immer Experimentierfeld extremer politischer Strömungen war, nun aber ganz Deutschland etwas angehen sollte.

Am Mittwochabend, 24. April, kommt der Schweizer Schriftsteller und Drehbuchautor Charles Lewinsky in der Literaturetage in der Eckermann-Buchhandlung zu Wort. Um 19 Uhr liest er aus „Rauch und Schall“, einem satirischen Roman über das Alltagsleben eines ausgebrannten Goethe. Einen Ausweg, den Goethe nicht nehmen will und trotzdem braucht, bietet Schwager August Vulpius.

Mit dem Komplex zu Widerstandskämpfer Georg Elser geht es am 25. April weiter. Um 19 Uhr läuft im Mon Ami Kino der Film „Elser“ samt anschließendem Gespräch mit Historikerin Stefanie Middendorf. Am 26. April startet am Weimarer Hauptbahnhof die Ausstellung „Ich hab den Krieg verhindern wollen“.

Tickets gibt es in der Tourist-Information Weimar und unter Telefon: 03643/745745

red