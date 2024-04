Weimar. Eine Woche lang kommt es zu Verkehrseinschränkungen in Weimars Walther-Victor-Straße.

Um einen Mobilkran für die Antennenmontage aufzustellen, wird ab Dienstag, 23. April, die Walther-Victor-Straße zwischen den Hausnummern 8 und 14 voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Durchfahrt außerhalb der Arbeitszeit, also nach 16 Uhr frei. Die Sperrung soll bis 30. April andauern. Am Freitag, 26. April, wird aus selbem Grund auch die Lessingstraße an der Einmündung zum Sonnenweg voll gesperrt, allerdings nur zwischen 7 und 18 Uhr.

red