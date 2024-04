Weimar. Mehr als 20 Einrichtungen in Weimar beteiligen sich an der Aktionswoche für ein gewaltfreies Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen.

Ein gewaltfreies Aufwachsen ist für viele Kinder keine Selbstverständlichkeit. Wie man es zur Selbstverständlichkeit machen kann, zeigt die Aktionswoche „Kinder sind unschlagbar“ ab 22. April, mit täglich verschiedenen kostenfreien Angeboten in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, in Schulen und Kindergärten in Weimar. Mehr als 20 Häuser und Institutionen beteiligen sich.

Eltern erfahren in der Aktionswoche Wissenswertes zu Kinderrechten und zur Erziehung, etwa im Vortrag „Wohin mit meiner Wut? Konflikte liebevoll(er) lösen“ am 24. April, 19.30, beim Online-Elternabend mit Berater Carsten Vonnoh. Welche Vorteile und Risiken Überwachungssysteme für Kinder bergen, thematisiert der Online-Infoabend am 25. April, 18 Uhr. Nicht nur virtuell, sondern auch vor Ort gibt es zahlreiche Angebote, wie die Familienrallye der Sportjugend Weimar am 25. April, 15 Uhr, oder den Eltern-Brunch samt Family Day am 23. April, 9 Uhr, im Bürgerzentrum Schöndorf. Im Café Conti gibt es am 24. April, 15 Uhr, einen „Parcours des Vertrauens“ für Eltern-Kind-Teams.

Botschaften für Kinder auf dem Gehweg

Außerdem geht es in der Woche darum, Kinder ihre Rechte kennenlernen zu lassen. Sogenannte Macht-Sprüche werden auf Weimarer Wege gesprüht. Die Schablonen dazu entstanden in der Gemeinschaftsschule „Carl Zeiss“ Weimar und dem Förderzentrum Weimar. Zudem werden an prägnanten Stellen in Weimar-West Plakate der Unicef-Aktion „#niemalsGewalt“ zu finden sein. Am 28. April dreht sich auf dem Marktplatz von 10 bis 14 Uhr vor dem Weimarer Rathaus alles ums Baby. Die Stadt lädt zum ersten Familientag ein, der sich der Gesundheit und Entwicklung der jüngsten Weimarerinnen und Weimarer widmet.

Das gesamte Programm nachlesen unter weimar.de/miteinander-wachsen

red