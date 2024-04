Weimar. Singend und betend kommen vor der Stadtkirche Menschen zusammen, die sich für Demokratie und Vielfalt einsetzen.

Gesungen und gebetet wird für ein weltoffenes Deutschland am Montagabend wieder auf dem Herderplatz in Weimar. Die evangelische Kirchengemeinde ruft zum vierten Mal zu „Kirche weltoffen“ auf, eine Initiative im Rahmen der Kampagne „Weltoffenes Thüringen“. Ab 18.30 will die Initiative Menschen zusammenbringen, die für Demokratie und gesellschaftliches Zusammenleben engagiert sind. Sprechen wird unter anderem Sebastian Kranich, Direktor der Evangelischen Akademie. „Wir wollen klare Worte finden für das, was uns als Gesellschaft und als Menschen ausmacht, für das, was sorgt und für das, was trägt“, sagt Pfarrerin Teresa Tenbergen. „Es ist uns wichtig, im Austausch zu bleiben.“

red