Weimar. Der Pionier des Funk tritt zum Schallkultur-Festival mit dem Trio „Generation“ im Lichtsaal des Hotel Elephant auf.

Das Festival Schallkultur holt immer wieder Musiker von internationaler Bedeutung nach Weimar. Am Samstagabend war es Funk-Legende Fred Wesley, der im Trio „Generation“ im Lichtsaal des Hotels Elephant begeisterte. Weiter geht es am 3. Mai mit Curtis Stigers in der Weimarhalle.