Weimar. Der Weimarer Chor „Gospel & more“ feierte 20-jähriges Bestehen in Klettbach, Weimar und Bad Berka mit den Lieblingsliedern der Chormitglieder.

Einen wahren Konzertmarathon haben die Sängerinnen und Sänger von „Gospel & more“ hinter sich. Um ihr 20-jähriges Bestehen zu feiern, traten sie am Freitag zunächst in der Klettbacher Kirche auf. Am Samstag sangen sie in der Weimarer Jakobskirche mit Freunden und zum Finale noch einmal bei einem Festgottesdienst in der Bad Berkaer Kirche. Konzertgäste bekamen nicht nur den kultigen amerikanischen Kirchengesang zu hören, sondern genreübergreifend die Lieblingslieder der Chormitglieder.