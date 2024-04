Weimar. Semistationäre Einrichtung hat einen neuen Standort in einem Tempo-30-Bereich gefunden.

Weimars semistationäre Einrichtung soll in dieser Woche wieder im Norden der Stadt Raser ertappen. Der städtische Ordnungsdienst hat den sogenannten Panzerblitzer vor dem Seniorenwohnen der GWG in der Ettersburger Straße postiert. Seinen neuen Standort hat er dort am bekannten Platz stadteinwärts unterhalb der Bushaltestelle gefunden, wo maximal 30 Stundenkilometer erlaubt sind. Bei Bedarf kann der Blitzer jederzeit anderswo aufgestellt werden.

