Weimar. Rüdiger Safranski spricht in Ettersburg über seine Kafka-Biografie. Ein weiterer Autor wird am Sonntag erwartet.

Am Dienstagabend stellte Biograf Rüdiger Safranski (im Bild) sein neues Buch „Franz Kafka. Um sein Leben schreiben“ im Schloss Ettersburg vor. Weiter geht es bereits am Sonntag: Am 28. April präsentiert Wolfram Eilenberger sein Buch „Feuer der Freiheit“.