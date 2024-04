Weimar. Vom 1. bis zum 21. Mai beteiligt sich die Kulturstadt wieder am Stadtradeln – für die eigene Gesundheit und fürs Klima

Radfahren ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern schont auch das Klima. Jeder Kilometer, der mit dem Rad anstatt dem Auto zurückgelegt wird, vermeidet das Freisetzen von etwa 140 Gramm CO 2 . Und diese Kilometer gilt es wieder zu sammeln, denn das Stadtradeln steht vor der Tür. Weimar radelt in diesem Jahr vom 1. bis zum 21. Mai – zum inzwischen zehnten Mal innerhalb dieser Kampagne.

Teilnehmen kann jeder, der in Weimar Rad fährt. Die im Aktionszeitraum erradelten Kilometer werden gesammelt und verglichen – und das im Team, denn Stadtradeln ist ein Teamwettbewerb. Teilnehmende Gruppen können sich im Freundeskreis, im Sportverein, in der Schule oder auch in der Firma zusammenfinden.

Anmeldungen sind bereits jetzt im Internet unter stadtradeln.de/weimar oder mit der Stadtradeln-App möglich. Nach dem Wettbewerb werden die erfolgreichsten Teams prämiert: das radelaktivste Team mit den meisten bewältigten Kilometern, das größte Team mit den meisten Radfahrenden sowie das Team mit den aktivsten Radfahrenden, das mit den meisten gefahrenen Kilometern pro Kopf in die Statistik geht.

Auch Sonderkategorien werden gewürdigt: das aktivste Stadtratsteam, die aktivste Kultur- oder Bildungseinrichtung, das aktivste Unternehmen, der aktivste Verein oder Verband, der aktivste Ortsteil, das Stadtquartier oder die Straße, das aktivste Familien-, Spaß- oder Sammelteam und das radelaktivste Seniorenteam über 65 Jahre. Außerdem gibt es wieder ein „Schulradeln“. Dafür sind alle Schülerinnen und Schüler, das Lehrpersonal, die Eltern sowie alle schulangehörigen Personen aufgerufen, sich in ihrem Schulteam zusammenzufinden und gemeinsam in die Pedale zu treten. Hier werden das radelaktivste Schulteam, die Schule mit den meisten aktiven Teilnehmenden bezogen auf Gesamtschülerzahl und die Schule mit den meisten Fahrradkilometern pro Teilnehmenden ausgezeichnet.

red