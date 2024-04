Weimar. Im Lichthaus wird der Stummfilm von 1927 gezeigt. Für Ton sorgt der Stummfilmpianist Richard Siedhoff.

Eine Gruselkomödie von 1927 flimmert am Sonntagabend, 28. April, im Lichthaus über die Leinwand: „Der Geisterzug“ erzählt die Geschichte einer skurrilen Reisegruppe, die eine Nacht auf einem verlassenen Bahnhof in der englischen Provinz verbringen muss, während der Stationsvorsteher von einem Geisterzug erzählt, dessen Anblick den sicheren Tod bringe. Unheimliche Geschehnisse machen in dieser Nacht deutlich, dass es sich um mehr als nur eine Spukgeschichte handelt. Musik zum Stummfilm macht Stummfilmpianist Richard Siedhoff.

Los geht es um 19.30 Uhr. Um den Film vorführen zu können, wurde eigens eine analoge 35-Millimeter-Kopie aus den Beständen des Bundesarchivs beschafft.

red