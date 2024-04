Weimar. Versierte Vogelkundler bieten am kommenden Wochenende zwei Wanderungen für Frühaufsteher an

Die Weimarer Fachgruppe Ornithologie des Naturschutzbundes (Nabu) bietet in diesem Frühjahr wieder öffentliche Führungen im Weimarer Stadtgebiet an, bei denen die Stimmen der singenden Vogelarten vorgestellt werden.

Am Samstag, 27. April, führen Thomas Pfeiffer und Christoph Arenhövel Interessierte durch die Ilmaue von Oberweimar und Ehringsdorf bis zum Schlosspark Belvedere. Treffpunkt ist um 5 Uhr morgens an der evangelischen Kirche in Oberweimar.

Am Sonntag, 28. April, findet in Tiefurt die zweite Exkursion statt. Dort stellen Angela und Arnfried Abraham die Vogelwelt des Tiefurter Landschaftsparks vor und wandern mit den Teilnehmern durch die Ilmaue in Richtung Kromsdorf. Treff ist ebenfalls um 5 Uhr auf dem Parkplatz am Parkeingang vor dem Tiefurter Schloss.

red