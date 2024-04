Weimar. Workshop für junge Weimarerinnen über Chancen künstlicher Intelligenz

Der Festsaal in Weimars Rathaus ist am Donnerstag, 25. April, für junge Weimarerinnen der Klassen 9 bis 11 reserviert. Im Rahmen des bundesweiten Girls Day beschäftigen sich hier 26 Schülerinnen des Schiller- und Goethegymnasiums sowie der Jenaplanschule mit dem Verein „KI macht Schule“ in Workshops mit Möglichkeiten, die der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Wissenschaft und Beruf bietet.

Als Expertinnen stellen sich bei einem Speeddating Nadine Steinmetz, Professorin für Data Engineering der FH Erfurt, Claudia Reinlein, Gründerin des Jenaer KI-Unternehmens Robust AO, Konstanze Olschewski, Geschäftsführerin der Alpha Analytics Jena, Materialwissenschaftlerin Paula Heik sowie Alexandra Hunger, Referentin für Digitales und Mobilität an der Bauhaus-Uni, vor.

red