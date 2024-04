Weimarer Land. Das erste Maifeuer des Jahres, ein Flohmarkt im Nordkreis und jede Menge Frühjahrsputz-Aktionen: Die Details lesen Sie hier.

In Lehnstedt brennt das erste Mai-Feuer

Der Burschenschaftsverein, der Gemeinderat und die Freiwillige Feuerwehr sorgen dafür, dass Lehnstedt als erstes Dorf im Weimarer Land den Mai mit einem traditionellen Feuer begrüßt. Wie immer wurde ein großer Haufen mit getrocknetem Holz auf dem Sportplatz aufgeschichtet und soll am Freitag, 26. April, ab 18.30 Uhr, brennen. Für das leibliche Wohl gibt es Gebratenes und Getränke, für den Fall von zu schlechtem Wetter wird der gemütliche Teil allerdings vor das Feuerwehrgerätehaus verlagert. red

Sachsenhäuser bringen ihr Dorf auf Vordermann

Die traditionelle Frühjahrsputz-Aktion in Sachsenhausen geht in diesem Jahr am Freitag, 26. April, ab 17 Uhr, über die Bühne. Treffpunkt ist am Plan hinter der Gaststätte „Zu den Kastanien“, wo der Vorstand des Heimatvereins den Freiwilligen ihre Aufgaben zuweist, wobei die Dorfbewohner überwiegend schon in eingespielten Teams agieren. Auf dem Plan steht das Reinigen der öffentlichen Flächen sowie Frühjahrs-Bepflanzung. Im Anschluss ist ein gemütlicher und gemeinsamer Ausklang an der Gaststätte vorgesehen. red

Flohmarkt-Trubel mitten in Kleinobringen

Ein großer Flohmarkt ist für Samstag, 27. April, auf dem Anger und dem Sportplatz in Kleinobringen (Landgemeinde Am Ettersberg) geplant. Los geht es 10 Uhr, verkauft werden bis gegen 15 Uhr Textilien für Kinder und Erwachsene, Spielzeug, Schmuck, Selbstgebasteltes, aber auch beispielsweise Trödel, Pflanzen und Haushaltswaren. Imbiss- und Getränkeversorgung mit Süßem und Herzhaftem sind organisiert, ebenso ein Kinder-Schminkstand und ein Spielplatz direkt auf dem Gelände. red

Mechelroda braucht jede helfende Hand

Zum gemeinsamen Frühjahrsputz haben Bürgermeisterin und Gemeinderat in Mechelroda für Samstag, 27. April, aufgerufen. Treffpunkt ist 8.30 Uhr auf dem Dorfplatz oder in der Ortsmitte von Linda, dort werden die Putzkolonnen jeweils eingeteilt. Schaufel, Harken, Besen, Handschuhe und Müllsäcke können die Freiwilligen gern mitbringen. In Mechelroda wird vor allem das Wäldchen am Kindergarten aufgeräumt. Für das Abfahren des Kehrichts sorgen die Gemeindearbeiter, die Getränke spendiert die Bürgermeisterin, um einen Imbiss kümmern sich die Fleißigen selbst. red

Heichelheimer zum Mitmachen aufgerufen

Ortschaftsbürgermeister Joe Streiber (parteilos) hofft auf möglichst zahlreiche Mitstreiter beim Heichelheimer Frühjahrsputz am Samstag, 27. April. Werkzeuge und Tatendrang sind nach Möglichkeit mitzubringen. Für einen gemütlichen Ausklang am Bürgerhaus „Akazienhof“, der ehemaligen Dorfgaststätte, wird natürlich ab Mittag gesorgt sein. red