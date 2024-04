Weimar. Die Künstlerin hat die nächste Ausstellung in der Galerie Profil gestaltet. Es ist bereits ihre vierte Schau dort.

Ruth Tesmar eröffnet am Samstag, 27. April, eine neue Schau in der Galerie Profil. Sie ist promovierte Kunsterzieherin, machte zudem ihr Diplom in Malerei und Grafik und lehrte künstlerisch-ästhetische Praxis an der Humboldt-Universität in Berlin. Es ist bereits ihre vierte Schau in der Galerie Profil, nach Ausstellungen mit Bildbriefen zu Goethes West-östlichen Divan (2013), „Briefe an Bach“ (2017) und Widmungen an Christoph Martin Wieland (2021). Tesmar hat sich in Druckkunst und Malerei spezialisiert. Die Berliner Kulturwissenschaftlerin Renate Reschke hält am Samstagabend, 18 Uhr, die Laudatio auf die 73-Jährige. Danach ist die Schau bis 13. Juni in der Galerie Profil zu sehen.

red