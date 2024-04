Weimar. Die Lesarten gingen mit einer Lesung des Schweizer Schriftstellers und Drehbuchautor weiter.

Man kennt Goethe als Universalgenie und produktiven Schreiber. Ganz anders zeigt ihn Charles Lewinsky in seinem Roman „Schall und Rauch“, den er im Rahmen der Lesarten in Weimar vorstellte. Weiter geht es am 7. Mai mit der Lesung von Marco Schreyl im Mon Ami.