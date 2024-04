Weimar. Helmut Lörscher eröffnet mit einem Konzert den Wettbewerb „Schulpraktisches Klavierspiel Carl Bechstein“, für den Musiklehramtsstudierende aus ganz Deutschland nach Weimar reisen.

Pianist und Improvisationskünstler Helmut Lörscher macht am Klavier niemand etwas vor. Vielmehr konnten sich angehende Musikpädagoginnen und -pädagogen etwas abschauen beim Eröffnungskonzert des 16. Bundeswettbewerbs „Schulpraktisches Klavierspiel Carl Bechstein“ am Donnerstagabend im Saal am Palais. Bis Sonntag werden die angehenden Lehrer ihre Fähigkeiten am Klavier sowie ihre Stimme präsentieren. Der oder die Siegerin erhält 1500 Euro Preisgeld.