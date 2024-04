Weimar. Von Schauspielerinnen-Memoiren bis zum Festival-Opening – Das steht in den nächsten Tag an in Weimar.

Von der Schauspielbühne in die eigene Nähschule

Karoline Kummerfeld war eine der bekanntesten deutschsprachigen Schauspielerinnen des 18. Jahrhunderts. Gudrun Emberger und Claudia Urbich haben in einem Editionsprojekt die autobiografischen Schriften Kummerfelds untersucht und stellen ihre Ergebnisse am Donnerstag, 2. Mai, 18 Uhr, im Bücherkubus der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek vor. Kummerfelds Aufzeichnungen geben Einblicke in die Welt einer Wanderschauspielerin, die im bürgerlichen Leben in Weimar heimisch werden wollte. Dort leitete sie eine Nähschule und vertrieb das Kummerfeld‘sche Waschwasser, das noch heute als Schönheitsmittel bekannt ist. Zu ihren Kunden gehörten auch Goethe und Christiane Vulpius. red

Schülerkonzert in Schlosskulisse

Jugendliche des Musikgymnasiums Schloss Belvedere geben weiter fleißig Konzerte, um Geld für eine Italienreise zu sammeln. Am Mittwoch, 1. Mai, spielen Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse ab 14.30 im Café Belvedere unweit des Schlosses. Zu hören sein werden Klassiker von Bach, Mendelssohn-Bartholdy und Friedrich August Kummer, aber auch Filmmusik von John Williams und ein Chanson von Édith Piaf. red

Dabei sein bei der Spiegelzelt-Eröffnung

Bereits kommende Woche beginnen die Veranstaltungen im Köstritzer Spiegelzelt. An den Eröffnungsabenden am 1. und 2. Mai gehört die Bühne Salut Salon. Das kammermusikalische Frauenquartett hat nicht nur Nummern von Vivaldi, Brahms oder Tschaikowsky im Programm, es überzeugt auch mit Showeinlagen. Tickets sind noch verfügbar. red