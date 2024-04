Tiefurt. Klassisches, Folk, Balkan, Americana und Klezmer: Die Montagsmusiken bringen ab Mai wieder wöchentlich Live-Musik nach Tiefurt.

Noch vergangenes Wochenende feierte man den Abschluss der Wintersaison der Mühlenkonzerte, jetzt steht die Sommerkonzertsaison in Tiefurt vor dem Auftakt. 33 Veranstaltungen sind geplant. Und die aktuelle Spielzeit soll eine besondere werden: auf 25 Jahre Tiefurter Montagsmusiken hat man es inzwischen gebracht.

Jeden Montag zwischen Mai und September erfüllt Live-Musik die St.-Christopherus-Kirche im Weimarer Ortsteil Tiefurt. Das diesjährige Motto „Klingendes Glück“ holt Musikerinnen und Musiker verschiedenster Herkunft nach Tiefurt. Dabei bleibt der Fokus auf selten zu hörenden Instrumenten wie der chinesischen Guzheng, der Lyra Polyversalis, Alphörnern oder der sogenannten Symphonetta, dem Tischbandoneon.

Den Auftakt zu den Montagsmusiken macht am 6. Mai das Vokalensemble „Voix claires“. Die Sängerinnen fanden im Jugendkammerchor der Schola Cantorum Weimar zueinander. In der Christopheruskirche geben sie ihr Programm „StimmGOLD“ zum Besten. Von kammermusikalischen Solokonzerten bis hin zu groß besetzten Chorauftritten, von klassischem Streichquartett bis hin zu Folk, Balkan, Americana und Klezmer erwartet das Publikum in Tiefurt ab Mai vielfältiges und anspruchsvolles Programm.

Das Weimarer Ensemble „Voix claires» eröffnet die Tiefurter Montagsmusiken. © Archiv | Sebastian Göring

Kulturprogramm auf der Ilm-Insel ab 19. Juni

Doch nicht nur an Montagen wird es Konzerte geben. In das Programm fügen sich die Termine des Tiefurter Kultursommers ein, der an mehreren Wochenenden im Juni, August und September auf die Ilm-Insel einlädt. Los geht es am 19. Juni mit einem großen Orchesterkonzert des Collegium Musicum Weimar. Erstmals wird es eine lateinamerikanische Nacht geben mit argentinischen und kolumbianischen Klängen. Eine Rückkehr feiert das Picknick-Konzert mit Gunter Braniek, diesmal zum Thema „Ilmtalsagen“. Es folgt eine Wiederholung der irischen Nacht, die sich in den vergangenen Jahren zum Publikumsliebling entwickelt hat.

Ein weiteres Highlight soll das Konzert des Liedermachers Gerhard Schöne sein, der erstmals in Tiefurt gastiert. Erneut in Kooperation mit dem Theater Rudolstadt wird die Revue „Liebe hin, Liebe her“ mit dem Weimarer Schauspieler Markus Seidensticker und Katrin Stocka gezeigt. Unter dem Motto „Das Beste kommt zum Schluss“ verabschiedet sich der Tiefurter Kultursommer am 8. September von der Ilm-Insel mit einem swingenden Konzert der Neuen Bauhauskapelle Weimar.

Tickets sind in den Tourist-Informationen Weimar, Jena und Erfurt erhältlich. Das gesamte Programm gibt es zum Nachlesen unter kultur-in-tiefurt.de