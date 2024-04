Weimar. Eine Radfahrerin konnte in Weimar nicht mehr ausweichen, als sich plötzlich eine Autotür öffnete. Sie stürzte und zog sich Verletzungen zu. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Per Haftbefehl gesuchter Mann

Am Freitagabend wollten Polizisten einen 23-jährigen, polizeibekannten Mann in der Moskauer Straße in Weimar kontrollieren. Wie es in der Mitteilung heißt, flüchtete der Mann. Eine Überprüfung habe ergeben, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Er konnte in einer nahegelegenen Wohnung gefunden werden. Da er die erforderliche Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wohnmobil gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag ein Wohnmobil der Marke Renault im Wert von etwa 50.000 Euro gestohlen. Das Fahrzeug war im Ziegeleiweg geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Weimar, unter 03643/882-0 oder per Mail an: pi.weimar@polizei.thueringen.de, entgegen.

Radfahrerin prallt gegen Autotür und wird verletzt

Am Samstagabend war eine 49-jährige Radfahrerin auf der Asbachstraße in Richtung Döllstedtstraße unterwegs. Laut Angaben der Polizei passierte sie dabei einen am Straßenrand geparkten Pkw. In diesem Moment habe der 23-jährige Autofahrer die Tür geöffnet. Es kam zur Kollision und die Radfahrerin stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Am Pkw und am Fahrrad entstanden leichte Sachschäden.

Zwei Verletzte bei Unfall

Am Samstagnachmittag war ein 17-jähriger Mopedfahrer mit 17-jähriger Sozia auf der Hetschburger Straße in Bad Berka stadteinwärts unterwegs. In einer Rechtskurve zur Parkstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Beide Personen stürzten und wurden leicht verletzt. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro, am Verkehrszeichen in Höhe von 50 Euro.

Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter

Polizisten kontrollierten am Freitagabend auf dem Theaterplatz einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Stromkästen beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Samstag in der Straße „Am Seewege“ in Großschwabhausen einen Kabelverteilerkasten und einen Zähleranschlusskasten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Heckscheibe eingeschlagen

Auf einem Grundstück in der Tannrodaer Straße in Bad Berka haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag die hintere rechte Scheibe eines geparkten Pkw Skoda eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

